Olivia Paladino? I due figli e il "mistero" della sorella e genitori. Indiscrezioni dalla casa del premier: forse, a Natale...

Quello di quest’anno sarà un Natale diverso per tutti. Anche per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ancora impegnato con il resto dell’esecutivo nella definizione delle misure restrittive da adottare di qui a qualche giorno. Innanzitutto il premier non andrà nella sua casa in campagna questo Natale. Come riporta il settimanale Chi, il presidente del Consiglio trascorrerà le festività a Roma con la fidanzata Olivia Paladino e con i figli Niccolò ed Eva (avuti da relazioni precedenti). Olivia forse vedrà anche sua sorella e i genitori, ma scaglionati in due incontri diversi, per non trasgredire le regole anti-Covid che vietano qualsiasi tipo di aggregazione.

