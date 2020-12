Angela Merkel, ira di Lega e Fratelli d'Italia contro Dario Nardella: "Cittadina onoraria di Firenze? Allibiti"

19 dicembre 2020 a

a

a

Una richiesta che ha dell'incredibile. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha chiesto mediante delibera di concedere ad Angela Merkel la cittadinanza onoraria. Per il primo cittadino del Pd la cancelliera tedesca è riuscita nell'intento di tenere unita l'Unione europea nonostante l'emergenza coronavirus. Una proposta che ha scatenato l'opposizione. “Siamo allibiti – dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e Alessandro Draghi, capogruppo FdI in Palazzo Vecchio – di fronte alla decisione della giunta Nardella di dare la cittadinanza onoraria ad Angela Merkel. Ci chiediamo quale sia il legame tra Firenze e la cancelliera tedesca, poi ci domandiamo, soprattutto, come sia possibile definire il capo di governo tedesco capace di tenere unita l’Unione europea. Merkel rappresenta l’Europa che non vogliamo: un’Europa impegnata a fare gli interessi della Germania. La decisione di Nardella è un affronto a tutti gli italiani che, per i prossimi anni, dovranno subire le conseguenze del Mes, tanto voluto dalla Cancelliera”.

Angela Merkel ferma la Germania e dà tutti i soldi alle aziende: trova le differenze tra lei e Giuseppe Conte

Un pensiero largamente condiviso anche dalla Lega. "Mentre da più parti a Firenze si rivolgono disperati e ripetuti appelli, affinché migliaia di attività commerciali, stante la pandemia, evitino la chiusura, il sindaco Dario Nardella, invece di impegnarsi su come aiutarle concretamente - tuonano i parlamentari Tiziana Nisini, Manuel Vescovi, Donatella Legnaioli e Manfredi Potentitrova - trova il tempo per chiedere di concedere la cittadinanza onoraria ad Angela Merkel. Davvero un’idea geniale…. Oltretutto, far diventare cittadina di Firenze, proprio la Cancelliera, equivale a far inchinare il capoluogo toscano alla principale rappresentante della famigerata Troika. In sintesi, Nardella, costringe Firenze ad ossequiare Berlino ed i suoi sodali”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.