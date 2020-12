Matteo Salvini contro Conte: "Chiudono i negozi e triplicano le tasse". Chi piange a gennaio

19 dicembre 2020 a

"Questi sono matti". Matteo Salvini fa un salto sulla sedia e picchia duro su Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri, rispettivamente premier e ministro dell'Economia al centro dei mille balletti in queste settimane si manovra, correzioni, Mes, Recovery Fund, ristori, milleproroghe. E tasse, sempre tasse. "Il governo vuole triplicare da gennaio le tasse sullo svapo, le sigarette elettroniche scelte da più di un milione di italiani, che riducono i danni per la salute di tutti e danno lavoro a migliaia di commercianti, piccoli imprenditori e operai in tutta Italia", attacca il leader della Lega su Twitter. "Chiudono i negozi e aumentano le tasse? Questi sono matti. Giù le mani dallo svapo".

