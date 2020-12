Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri "scippati". Dagospia: "La Roma si prende l'uomo che risolveva i loro problemi"

22 dicembre 2020 a

a

a

Un colpo basso al governo giallorosso. La Roma soffia Stefano Scalera. Il "mister Wolf di via XX settembre - lo definisce Dagospia che ha diffuso la notizia -, il dirigente che risolveva qualsiasi problema per Roberto Gualtieri, ha accettato la proposta di Friedkin". Il vice capo di Gabinetto del Ministero delle Finanze ha infatti dato il via libera all'imprenditore statunitense nonché presidente della squadra di calcio della Capitale. Sarà sua dal primo gennaio la delega ai rapporti istituzionali della Roma con il ruolo di occuparsi del dossier Stadio. Una figura come quella di Scalera va a riunire sia l’esperienza economica che quella politica, risultando utile ai nuovi obiettivi della società.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.