Stasera Italia, Carlo Calenda boccia l'operato del governo Conte: "Siamo il Paese che ha più mortalità e più danni economici"

"Questo governo ha governato malissimo: oggi siamo il Paese che ha più mortalità e più danni economici" . L'accusa è precisa e senza possibilità di poter rimediare. Questo il pensiero sull'operato del governo Conte dell'ex ministro Carlo Calenda, ora leader di Azione, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia in onda su Retequattro.

"Un governo che non è che non ha anima, non ha niente", calca duro ancora Calenda. "Ha governato male per tante ragioni. Si sono messi insieme solo per non perdere le elezioni, ma anche perché non stanno neanche tentando di vincerle. Inoltre la compagine ministeriale non ha alcuna esperienza amministrativa e oggi il problema è il malfunzionamento dello Stato", accusa ancora Calenda. "Ci vuole un cambiamento serio", conclude l'ex ministro.

