Giorgia Meloni si appella al governo: "I dati sulla vaccinazione siano resi pubblici"

I cittadini devono essere informati. Fratelli d'Italia si accoda e lancia un chiaro messaggio a Giuseppe Conte. Messaggio che arriva forte e chiaro da Giorgia Meloni che su Twitter fa sapere: "Fratelli d'Italia condivide e sostiene la proposta della Fondazione Luigi Einaudi, che ha chiesto al Governo la pubblicazione dei dati quotidiani della vaccinazione anti-Covid su scala nazionale e regionale. Un'operazione trasparenza necessaria e non rinviabile".

La Fondazione si è infatti appellata al premier affinché sia istituito sui siti internet della Protezione Civile e del Ministero della Salute, "una sezione “trasparenza”, unicamente dedicata alla pubblicazione dei dati giornalieri relativi alla vaccinazione anti Covid su scala nazionale e regionale". Un modo come un altro per dire basta alla propaganda giallorossa, ora serve la verità. Una notizia che mette in difficoltà l'esecutivo alle prese con quanto emerso poco fa. Ossia che il via libera al vaccino AstraZeneca-Oxford difficilmente arriverà per gennaio.

