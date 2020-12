Licia Ronzulli interrotta al Senato: "È sempre Matteo Renzi che fa casino", parte il richiamo ufficiale

30 dicembre 2020 a

Licia Ronzulli stava tenendo il suo intervento in Senato quando un brusio si è levato dai banchi della maggioranza, costringendo il presidente di turno, Ignazio La Russa, a fare un richiamo ufficiale: “Vi prego da quei banchi… senatore Renzi, per favore”. “È sempre lui che fa casino, è sempre Renzi”, ha commentato con tono severo la Ronzulli, che ha poi ripreso il suo discorso di accusa al governo presieduto da Giuseppe Conte: “Siamo chiamati a ratificare decisioni prese altrove, mettiamo un sigillo su un pacco che non abbiamo neanche potuto aprire. Al centrodestra viene impedito di dare un contributo in violazione palese dell’articolo 75 della Costituzione”. Poi la senatrice di Forza Italia ha sottolineato che “siamo alla trentasettesima fiducia, praticamente ne votiamo una per ogni provvedimento. La strategia del governo è umiliare le Camere e svuotare il Parlamento dai suoi poteri”.

