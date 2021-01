Lombardia, Letizia Moratti al posto di Giulio Gallera: rimpasto, le ultime indiscrezioni

05 gennaio 2021 a

a

a

Una clamorosa indiscrezione che sta trovando parecchie conferme. Si parla del rimpasto in Lombardia e dell'ormai quasi sicuro avvicendamento che riguarderà Giulio Gallera, assessore al Welfare a cui non è stato perdonata l'ultima infelice frase su vaccini e medici in ferie. Secondo quanto si apprende, al suo posto potrebbe finirci Letizia Moratti, ex sindaco di Milano e presidente del consiglio di gestione Ubi. Il nome sarebbe emerso in queste ultimissime ore, in cui Lega e Forza Italia accelerano per trovare un accordo sul successore di Gallera.

Ma non solo. Si lavora anche ad altri ritocchi. Oltre alla novità di Moratti, nella rinnovata giunta di Attilio Fontana dovrebbero esserci due new entry leghiste di livello: l’ex ministra del governo M5s-Lega Alessandra Locatelli, alla Famiglia (al posto di Silvia Piani); e l’ex sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi. A Guidesi, sempre in primo piano per Codogno, il suo comune e primo focolaio di Covid in Italia, Salvini vorrebbe affidare il rilancio della Regione ed è alla ricerca per lui di una delega economica. Sempre Salvini, per lo sport vorrebbe Antonio Rossi, campione olimpico di kayak, al posto di Martina Cambiaghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.