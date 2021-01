Giuseppe Conte, "Sergio Mattarella non gli ha concesso la sponda": saltano i piani del premier

09 gennaio 2021 a

a

a

Sergio Mattarella è in attesa di Giuseppe Conte: aspetta che il premier vada a fargli visita per analizzare insieme quanto sta accadendo in queste drammatiche ore. L’importante è fare presto, perché – come detto dallo stesso Mattarella nel discorso di Capodanno – “l’Italia non può perdere tempo, anzi: deve accelerare, deve correre”. Con il rinvio del Consiglio dei ministri all’inizio della prossima settimana, è necessario aspettare ancora qualche giorno per vedere se e come interverrà il capo dello Stato. Molto dipende da Italia Viva e dalla sua eventuale decisione di ritirare la propria delegazione. Cosa potrebbe succedere? Le ipotesi sono varie, ma – come riporta Il Giorno – sono da escludere sia il rimpastone sia un nuovo governo Conte senza Iv ma con i Responsabili. I numeri al Senato non sono ancora sufficienti. Le urne, invece, si fanno sempre più vicine.

"Conte costretto a dimettersi in ogni caso". Voci dalle sacre stanze del Quirinale: il premier si schianta contro Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.