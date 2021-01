Rocco Casalino, "amore stai tranquillo". Lo sconcertante retroscena su Conte e il suo portavoce: in che mani è il premier

12 gennaio 2021 a

"Amore, stai tranquillo". Rocco Casalino lo ripete a Giuseppe Conte a chiunque gli chieda cosa succederà tra qualche ora: "Ci sarà il Conte Ter". Crisi di governo per finta, dunque? A sentire Augusto Minzolini, che riporta tutto nel suo retroscena sul Giornale, il portavoce di Palazzo Chigi sta sereno. Il premier per non sembra fidarsi troppo dell'ex Grande Fratello. Non si spiega altrimenti il gran daffare con cui l'avvocato sta studiando la modifica del decreto Bassanini per scorporare i ministeri e poter moltiplicare le poltrone, in vista di un rimpasto che deve accontentare tutti, compresi qualche renziano governista e i famosi responsabili.

Secondo Minzo, anche l'altro grande consigliere di Conte, Marco Travaglio, starebbe toppando alla grande. Il direttore del Fatto quotidiano. definito da Minzolini "il generale von Clausewitz della politica italiana", avrebbe assicurato a Conte che in caso di elezioni anticipate "il Pd e i 5stelle lo presenterebbero come il nuovo Prodi", garantendogli un ritorno a Palazzo Chigi. "Sogni di gloria - conclude beffardo il retroscenista - che nella realtà (basta vedere le previsioni di You Trend) sfocerebbero in un'altra sconfitta storica per la sinistra".

