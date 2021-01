Rocco Casalino, la causa della crisi? "Trovatene un altro", il pressing del Pd su Conte

10 gennaio 2021 a

Il nemico di Matteo Renzi non è solo Giuseppe Conte, ma pure Rocco Casalino. Che il portavoce del premier sia nel mirino di Italia Viva viene confermato ogni giorno, dalle critiche contro la comunicazione di Palazzo Chigi all'accusa al Tg1 di utilizzare per i propri servizi le immagini "impacchettate" dall'ufficio stampa del premier. iche contro Se è vero che il leader di IV "vuole la testa di Conte e Casalino", è abbastanza irrituale che una crisi di governo coinvolga anche il portavoce del premier. Tant'è, nel Pd pare che "più di un ambasciatore - spiega il Corriere della Sera - avrebbe chiesto al premier di trovarsi un altro portavoce". Rimuovere Casalino, però, significa rompere con il Movimento 5 Stelle, e questo Conte lo sa bene: "Posso cedere su alcuni punti di merito per il bene del Paese, ma piegarmi no".

