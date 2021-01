Pier Ferdinando Casini sulla crisi di governo: "Responsabili? Un gravissimo errore, necessario recuperare Matteo Renzi"

15 gennaio 2021 a

"Una maggioranza sostenuta da responsabili in ordine sparso è un errore": Pier Ferdinando Casini giudica sbagliato il modo in cui Giuseppe Conte vuole agire, andando alla conta in Aula e lasciando perdere definitivamente Matteo Renzi e il suo partito. Secondo l'ex presidente della Camera, sentito da Repubblica, questo non è il momento per una maggioranza numerica. Adesso servirebbe solo una maggioranza politica per affrontare in maniera degna la pandemia in corso. Casini, poi, dà un consiglio direttamente al premier: "Conte è nato nella terra di Aldo Moro, in Puglia, attinga a quelle virtù antiche in cui anche davanti ai più profondi dissensi, non si smarriva la ricerca di una soluzione comune". Su Matteo Renzi, invece, il senatore centrista afferma: "Ha una grandissima responsabilità ma non è l’unico. È diventato il bersaglio di comodo di quanti si nascondono dietro di lui avendo intenti personali molto più sfacciati dei suoi". La priorità adesso, secondo Casini, è "dare vita a un Conte-ter con la stessa maggioranza, fermando la spirale autodistruttiva e la propaganda politica".

