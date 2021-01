Giuseppe Conte, al Senato nasce il gruppo MAIE-Italia23: ecco i "responsabili" che terranno in piedi il governo

15 gennaio 2021 a

Lo hanno chiamato gruppo MAIE-Italia23, quello che è nato oggi, venerdì 15 gennaio, al Senato. Ma dovrebbero chiamarlo "gruppo poltrona". O "gruppo-voltagabbana", fate voi. Già, perché si tratta, spiegano, di un gruppo "per costruire uno spazio politico che ha come punto di riferimento Giuseppe Conte". Così il senatore Riccardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura.

Dunque il gruppo MAIE a palazzo Madama ha cambiato denominazione: "Non cerchiamo responsabili – ha precisato Merlo – ma costruttori, a cui l’unica cosa che offriamo è una prospettiva politica per il futuro, per poter costruire un percorso di rinascita e resilienza, nell’interesse dell’Italia, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, tra la crisi sanitaria che continua a mordere e quella economica che ha messo in ginocchio imprese, attività commerciali e famiglie". Insomma, non responsabili ma costruttori. E, francamente, viene parecchio da ridere. Ma d'altronde, la parola "costruttori" è stata ufficialmente varata e sdoganata. Da Marco Travaglio...

