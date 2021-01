Matteo Renzi, la stoccata a Nicola Zingaretti: "Tutto questo casino per tenere Rocco Casalino a Palazzo Chigi"

16 gennaio 2021 a

a

a

Augusto Minzolini parla dello schema-D'Alema. Insomma, Nicola Zingaretti come Massimo D'Alema: ha l'obiettivo di restare al potere, ovvero al governo, con una pattuglia improvvisata, i cosiddetti costruttori, pur di non perdere poltrone e influenze. Uno schema, per Minzolini, fallimentare: sconfitta prenotata, secondo quanto scrive in un retroscena su Il Giornale. E in questo retroscena, Minzo, strappa anche un paio di battute a Matteo Renzi, l'artefice di questa strana crisi di governo (capiremo come andrà a finire, forse, solo dopo il voto di fiducia in Senato di martedì, dopo questo lungo weekend di trattative e di "mercato delle vacche"). È lo stesso Renzi a rievocare il precedente di D'Alema, proprio con Clemente Mastella al centro, precedente che risale alla bellezza di 22 anni fa. E il leader di Italia Viva non va tanto per il sottile: "Almeno allora l'operazione portò il segretario dei Ds a Palazzo Chigi - premette il fu rottamatore -. Oggi, invece, Zingaretti fa tutto questo casino per mantenere a Palazzo Chigi, Conte e Rocco Casalino. Un capolavoro!", conclude Renzi. E, in effetti, appare piuttosto difficile dargli torto.

Retroscena: crisi-farsa e Conte-Casalino spolpati? Assist di Mattarella a Renzi, voce dalle sacre stanze: scenari clamorosi

"Tutti gridavano allo scandalo con Berlusconi, ora invece va bene?". Casalino e Rai sotto accusa: una pesante bordata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.