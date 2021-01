Giuseppe Conte, 321 sì alla Camera: voto di fiducia sopra le aspettative, ora la resa dei conti al Senato

18 gennaio 2021 a

a

a

Giuseppe Conte ha portato a casa la fiducia posta sulle comunicazioni che ha tenuto alla Camera. La votazione in Aula si è conclusa senza grossi colpi di scena, con il premier che ha ottenuto la maggioranza assoluta con 321 voti. È andata meglio del previsto per Palazzo Chigi, con le ultime ore che evidentemente sono state particolarmente calde: detto che il governo non ha mai rischiato di andare sotto alla Camera, ci si aspettava però una maggioranza più risicata. Segno che le trattative sul “mercato” sono andate a buon fine, ma ora Conte deve fare i conti con il Senato, dove invece sembra condannato alla maggioranza relativa, salvo ulteriori colpi di scena.

“La votazione si è conclusa con 321 voti a favore, 259 contrari”, ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto Fico, tra gli applausi dei deputati che hanno contribuito alla salvezza di Conte, almeno per oggi. Domani, martedì 19 gennaio, si conoscerà il destino del premier: riuscirà a trovare abbastanza “responsabili” a Palazzo Madama? In caso contrario gli rimarranno solo due strade percorribili: andare avanti con una maggioranza ancora più debole e risicata nei numeri, rischiando di finire ostaggio dei voti renziani, oppure dimettersi e provare a rinascere sotto la voce “ter”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.