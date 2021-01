Sandra Lonardo, al Senato l'affondo contro Giorgia Meloni: "Mastella airlines? Tu ministro grazie a Scilipoti"

19 gennaio 2021 a

Ma con che faccia? In aula al Senato, nel giorno della fiducia cercata da Giuseppe Conte, parla anche Alessandra Lonardo, moglie di quel Clemente Mastella al centro di mille intrighi e trattative. E nel corso del suo intervento in cui ha annunciato che sosterrà il presunto avvocato del popolo, la Lonardo ha replicato a Giorgia Meloni, che la aveva attaccata il giorno prima dalla Camera, parlando delle "Mastella airlines" con cui il governo Conte può spiccare il volo. Dunque, lady Mastella, con toni molto concitati, ha urlato: "Non sono mai esistite le Mastella airlines! Sono esistite le linee aeree Scilipoti, su cui volava la Meloni! La Meloni è stata ministra grazie a Scilipoti", ha tuonato. Come se l'operazione-Scilipoti fosse stata orchestrata dalla leader di Fratelli d'Italia. E dopo la sparata, alla Lonardo hanno tolto la parola. Cala il sipario.

