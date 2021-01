Giuseppe Conte, l'offerta ai responsabili: sul piatto ci sarebbero tre ministeri

20 gennaio 2021 a

Il governo di Giuseppe Conte si è salvato al Senato, ma con numeri che non sfiorano neanche la maggioranza assoluta. Adesso, infatti, annaspa e il premier si darà un paio di settimane di tempo per gestire le varie trattative in ballo: sul patto di legislatura, promesso più di una volta, sull’allargamento della maggioranza e su come dovrà cambiare la squadra di governo. Pare - stando a un retroscena del Corriere della Sera - che il presidente del Consiglio abbia un piano in mente: salire al Colle e gettare le basi per un rafforzamento della squadra, "anche corposo", che però non va visto come rimpasto. Innanzitutto ci sono i due ministeri lasciati vacanti dalle renziane Teresa Bellanova ed Elena Bonetti: due poltrone che potrebbero valere come riconoscimento a chi ha supportato l'esecutivo in Aula. Uno potrebbe andare al gruppo di Bruno Tabacci alla Camera, dove si sono raccolti diversi ex M5S; un altro potrebbe essere assegnato a Riccardo Nencini, che ieri ha strappato con Iv alla seconda chiama. E non è finita qui: Conte potrebbe tirare fuori dal cilindro altri tre ministeri, spacchettando Trasporti/Infrastrutture, Cultura/Turismo e Sport/Giovani. Poltrone in più, quindi, che potrebbero essere d'aiuto al premier nella trattativa ancora aperta con i centristi dell'Udc.

