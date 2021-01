Sondaggio Swg per Enrico Mentana, arriva il partito di Giuseppe Conte? Giorgia Meloni ed FdI davanti al Pd

21 gennaio 2021 a

Un ipotetico partito di Giuseppe Conte metterebbe i bastoni tra le ruote a Giorgia Meloni. Secondo il sondaggio di Swg realizzato per Enrico Mentana il premier sarebbe davanti a Fratelli d'Italia. Una sua forza politica toccherebbe infatti il 16 per cento. Più sotto, con il fiato sul collo, la Meloni. Ma c'è di più perché, in caso di elezioni, FdI supererebbe il Partito democratico registrando un 15,9 per cento al fronte di un 15,4. Un risultato, questo, davvero clamoroso per FdI.

Dietro il Movimento 5 Stelle che direbbe addio all'oltre 30 per cento delle scorse votazioni. I grillini alle urne otterrebbero un misero 10,1 per cento seguiti da Forza Italia (5,4). Fanalino di coda Italia Viva. Matteo Renzi, con il suo 2,8 per cento, verrebbe superato da Carlo Calenda e Sinistra Italiana/Mdp (il primo con Azione al 3,7 e il secondo al 3,9. Sempre al primo posto la Lega. Matteo Salvini stacca tutti con un 21,8 per cento.

