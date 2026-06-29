Bologna, la città amministrata da Matteo Lepore è la capitale degli spinelli

La rossa Bologna ha il record italiano di consumo di canne, è ai primi posti per l’assunzione di ecstasy e amfetamine, e il sindaco Matteo Lepore, dem con aspirazioni nazionali, da poco ha deciso di distribuire gratuitamente pipette per il consumo di crack, ma non per scalare l’ennesima classifica. Il Comune del Pd lo fa «per ridurre il danno», gliel’hanno spiegato i medici e noi che non capiamo le strategie democratiche non siamo nemmeno infermieri. Il primato di cannabis e pastiglie lo ha certificato l’ultimo rapporto del Dipartimento delle politiche contro la droga. Negli anni ’70 e ’80 Verona era soprannominata la Bangkok d’Italia, a causa dei morti per eroina. Che oggi si sta diffondendo a Bologna – mancava pure l’eroina – diventata capitale della distruzione di neuroni, sennonché il sindaco ha altre priorità. Tra le principali la difesa degli occupatori seriali di immobili – gli elettori vanno sempre salvaguardati – e in questa categoria spiccano collettivi e centri sociali le cui continue iniziative sono stupefacenti.

Il Lepore s’è poi deciso, ed era ora, a prendere sul serio il vero problema che attanaglia la città, ossia l’islamofobia, i musulmani che si sentono presi di mira, financo minacciati dal razzista popolo italico: ecco che il dem ha aperto il primo sportello ad hoc per raccogliere le segnalazioni, e lo ha fatto un mese dopo l’attentato di Modena, quando il musulmano Salim El Koudri ha falciato con l’auto un gruppo di passanti e poi ha provato a completare l’opera brandendo un coltello da cucina. Ha detto, non Lepore ma El Koudri, che in Italia non sentiva realizzate le proprie ambizioni: limitati noi a non capirlo. E però a Bologna anche la vice è dem, si chiama Emily Clancy, è un’attivista Lgbt molto vicina alla Schlein, e quando s’è insediata ha sùbito messo in chiaro che «i dipendenti transgender del Comune potranno usare il nome d’elezione nel badge e nelle mail». E che cavolo, finalmente! Quando è stato annunciato lo sportello anti islamofobia la Clancy ha sottolineato che va «migliorata anche la comunicazione in lingua araba» e ha precisato che glielo chiedeva pure un ordine del giorno del Consiglio comunale, soldi pubblici ben spesi.