Licia Ronzulli spiana il generale Vannacci: "A cosa è disposto per 2 voti in più"

Come un elefante al centro di una stanza, il generale Roberto Vanancci ed il suo Futuro Nazionale sono un fattore di complicata gestione per tutto il centrodestra. E, ai dubbi già espressi da diversi alleati, si aggiunge la netta presa di posizione di Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, che in un'intervista a La Stampa chiude di fatto la porta al generale: “I valori di Vannacci sono opposti ai nostri. Si dice estraneo all'europeismo, alla cultura liberale, all'atlantismo. È il nostro opposto. A dire la verità, non è chiaro quali siano davvero i suoi valori”.



La senatrice contesta anche la scelta politica del generale: “Un patriota non tradirebbe i cittadini italiani che lo avevano votato con un altro partito. E mi sembra che cambi anche spesso idea, se serve a ottenere visibilità e qualche voto in più”. Alla domanda se chiuderebbe definitivamente la porta, la risposta è altrettanto netta: “In Parlamento lui vota contro il governo insieme a Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Ed è uscito dal centrodestra solo pochi mesi fa. Non vedo perché dovrebbe rientrare”. Secondo Ronzulli, l'eventuale ingresso di Vannacci non rafforzerebbe la coalizione: “Non è mai una questione di somma algebrica. Il suo consenso non lo trasferirebbe dentro la coalizione. Perderemmo voti noi e perderebbe voti lui. Da fuori, invece, qualche voto lo toglie alla destra, ma farà danni anche dall'altra parte, perché pesca nel voto di protesta del M5S”.