Commissione-Covid, Bignami si dimette: la mossa mette Giuseppe Conte spalle al muro

Continua la fuga di Giuseppe Conte, l'ex premier e leader M5s che ostinatamente sceglie di non rispondere a quanto sta emergendo sulla gestione della pandemia da Covid. E parimenti prosegue l'arrocco del leader grillino, membro di quella commissione-Covid che vorrebbe interrogarlo e impossibilitata a farlo proprio perché Conte ne fa parte. Ed in questo contesto, ecco piovere lo schiaffo di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di FdI, il quale mette il presunto avvocato del popolo spalle al muro. Come? Presto detto: dimettendosi dalla commissione-Covid.

La mossa del deputato di Fratelli d'Italia arriva dopo la richiesta, avanzata nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia, di ascoltarlo in audizione. Per rendere possibile l'interrogatorio e superare ogni incompatibilità legata al suo ruolo di commissario, Bignami ha deciso di lasciare l'organismo.

"Dando seguito alla richiesta avanzata nella commissione d'inchiesta sul Covid di audirmi nell'ambito dei lavori della stessa, comunico di aver appena provveduto a presentare le mie dimissioni da componente della commissione stessa. Dimettendomi viene a cadere l'incompatibilità di cui altri si fanno scudo, per rispondere a tutte le domande che i commissari vorranno pormi sulle vicende a me note", ha dichiarato il capogruppo di FdI alla Camera.