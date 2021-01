Mariarosaria Rossi, roba da non credere: sapete come si chiamava la sua vecchia società? Un "caso inquietante"

21 gennaio 2021 a

Spulciando il passato di Mariarosaria Rossi si scopre qualcosa di davvero sorprendente. L'ex senatrice di Forza Italia possedeva una società che guarda caso si chiamava "premier service". Una vera e propria beffa del destino. A rivelarlo è Il Tempo che ricorda il nomen-omen della srl. "Chiusa la società liquidandola con zero riparto - è la critica del quotidiano di Franco Bechis - ne ha onorato il nome mettendosi subito a servizio di Conte". La fu segretaria personale di Silvio Berlusconi, un tempo vicinissima al Cavaliere, ha "tradito" Forza Italia concedendo il proprio voto a favore del governo di Giuseppe Conte. Non solo perché stando alle indiscrezioni svelate dal quotidiano romano la senatrice sarebbe anche andata a trovare il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. La Rossi non ha perso tempo e si è recata esattamente il giorno dopo la votazione.

