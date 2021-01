Matteo Salvini contro Lello Ciampolillo: "Chi beve il latte deruba un vitello? Mi cadono le pa***"

21 gennaio 2021 a

Matteo Salvini contro Lello Ciampolillo. L'ex grillino espulso dal Movimento 5 Stelle crea non poco imbarazzo al governo. "Questo senatore che non pagava quanto doveva è stato recuperato e si propone come ministro dell'Agricoltura". Fin qui nulla di più di quanto rivelato dallo stesso Ciampolillo. Se non fosse che il leader della Lega va oltre: "Se andate su internet troverete alcune delle sue iniziative - spiega in un video rilanciato su Twitter -. Tra quelle più famose curare il Covid con le canne, combattere la Xylella con il sapone e le onde elettromagnetiche e definire 'ladro' chi beve e vende latte perché è del vitello".

Da qui la frecciata di Salvini: "In un momento normale si può ridere, in un momento come questo mi vien da piangere e mi cadono le pa**". Ciampolillo infatti è l'uomo che all'ultimo ha votato "sì" alla fiducia, nonché uno dei senatori a cui è appesa la maggioranza di Giuseppe Conte. "Ci rendiamo conto in che mani siamo?", è la domanda retorica posta dal leghista.

