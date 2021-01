Claudio Borghi, "legato con una mela in bocca". Il ministro Bonafede massacrato: "Chissà se l'ha capito"

24 gennaio 2021 a

a

a

Grandi manovre nella maggioranza per tirare a campare. E il leghista Claudio Borghi, su Twitter, prende di mira Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia grillino già definito sprezzantemente "dj" nell'aula del Senato martedì scorso, nel suo epico discorso contro la fiducia a Giuseppe Conte (quello, tanto per intendersi, concluso con "avete defecato in mezzo alla stanza" rivolto ai banchi del governo).

"Serve un tappo al posto della mascherina". Claudio Borghi sente Conte e sbrocca: "Boria", soluzione drastica

"Chissà se Bonafede ha capito - lo stuzzica perfidamente - che se dicono ai suoi 'amici' M5S che la condizione per far arrivare alcuni Ciampolilli per tirare un po' avanti è far fuori DJ Fofò quelli ci mettono due secondi a consegnarlo legato con una mela in bocca?". Appuntamento giovedì prossimo, alla relazione del ministro in aula sulla sua contestatissima riforma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.