Matteo Renzi, "spegnete tutto": spunta una chat privata, strategia del silenzio per far fuori Conte

24 gennaio 2021 a

a

a

“Weekend libero ragazzi: stacchiamoci da social e telefono”. È questo il messaggio inviato da Matteo Renzi nella chat di Italia Viva. A renderlo noto è il Corriere della Sera, secondo cui il fu rottamatore avrebbe deciso di cambiare strategia e di utilizzare quella del silenzio. Dopo essere stato sovraesposto mediaticamente nelle ultime settimane, insieme alle sue (ex) ministre e a tutti i renziani di punta, il senatore di Rignano ha deciso di chiudersi nella sua villa di Firenze, dove monitora incessantemente le dichiarazioni dal fronte Pd e M5s.

In particolare il Corsera assicura che Renzi è impegnato a tenere aggiornato il pallottoliere del Senato in vista della votazione di giovedì sulla relazione di Alfonso Bonafede. Potrebbe essere proprio il ministro “manettaro” amico di Giuseppe Conte il motivo della caduta del premier, che difficilmente sembra poter riuscire a mettere insieme i numeri. Non a caso nelle ultime ore aumentano le voci secondo cui Conte potrebbe salire al Quirinale per dimettersi, ricevendo da Sergio Mattarella il reincarico e tre giorni di tempo per far pace con Renzi. Anche perché una cosa è certa: nessuno all’interno dei giallorossi ha la benché minima intenzione di andare a votare, per quanto la minaccia delle elezioni venga continuamente sventolata davanti a telecamere e microfoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.