Giuseppe Conte "a breve al Quirinale per dimettersi". La bomba di Dagospia: la foto della resa del premier

Ore 16.16: "Giuseppe Conte a breve salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni". Dopo ore, anzi giorni di voci, arriva la conferma di Dagospia, sempre ben informata sui boatos di Palazzo. Il premier, insomma, starebbe per arrendersi, come sognato da Matteo Renzi all'inizio di questa folle crisi di governo. Non a caso, il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino sceglie un fotomontaggio eloquente per riassumere lo stato di salute dell'inquilino di Palazzo Chigi: la testa di Conte, novello Giovanni Battista, è servita su un piatto d'argento a un Renzi versione Salomè.





Cosa significano le dimissioni di Conte? La conferma dell'impossibilità di trovare nuovi voti di responsabili in vista della relazione di giovedì in aula sulla riforma della giustizia, senza i quali il governo andrebbe fatalmente sotto. Salire ora al Colle sarebbe l'unico modo per Conte per tentare un'altra avventura, il Conte-Ter, anche se i retroscena delle ultime ore fanno notare come i movimenti in Parlamento portino a un altro scenario: un governo con pezzi di Forza Italia e moderati del centrodestra in aggiunta al centrosinistra, ma con un premier del Pd più digeribile a chi, al momento, è all'opposizione.

