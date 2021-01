Enrico Mentana, "confermato da fonti di Palazzo Chigi": cosa sa sulle prossime mosse di Giuseppe Conte

25 gennaio 2021 a

Enrico Mentana ha fiutato le probabili dimissioni di Giuseppe Conte, che potrebbero arrivare già in serata, e si è lanciato nell’ennesima maratona sulla crisi di governo. Il direttore del Tg di La7 ha subito messo in chiaro la situazione, delineando i possibili scenari: “Il premier può fare anche due mosse, prima salire al Quirinale per informare il presidente Sergio Mattarella, poi dopo un punto con la maggioranza tornare al Colle per dare le dimissioni”. Per Mentana siamo in una fase di grandissima incertezza, ma con diversi punti fermi: Conte ha deciso di fare un passaggio in Consiglio dei ministri, resta da capire quando salirà al Quirinale. “Che ci vada ormai è certo e ci è stato confermato anche da fonti di Palazzo Chigi”, ha sottolineato il direttore del Tg di La7, secondo cui è in corso un “tentativo legittimo del premier di dimettersi solo se c’è un quadro lineare, insomma se non sono previsti scherzetti”. In altri termini, Conte sta cercando garanzie di riuscire a formare un altro governo una volta che Mattarella gli avrà affidato il reincarico: tutto dipenderà da se si riaprirà il dialogo con Matteo Renzi e se si raggiungerà un accordo che faccia rientrare Italia Viva nella maggioranza.

