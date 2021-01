Giuseppe Conte, "ritorno con Renzi? Su questo è inamovibile": così il premier si va a schiantare dopo le dimissioni

25 gennaio 2021 a

“Per Conte un ritorno con Renzi è da escludere. Su questo, raccontano, il premier appare inamovibile”. Lo scrive l’Adnkronos, che ha fatto il punto della situazione sulla crisi di governo che domani arriverà nuovamente al Quirinale, dove Sergio Mattarella accoglierà il dimissionario Giuseppe Conte. Il quale punta ovviamente ad avere il reincarico, ma la strada che porta al Conte ter è comunque piena d’ostacoli proprio perché il premier non avrebbe alcuna intenzione di darla vinta a Matteo Renzi, riaprendo il dialogo con Italia Viva. Quindi l’inquilino di Palazzo Chigi vorrebbe percorrere la via dei “volenterosi” con cui sostituire i renziani, ma appare ormai chiaro che non arriverebbe comunque ad avere i numeri necessari per governare. Inoltre il Pd non sembra affatto indifferente alle sirene di Iv, che al momento non ha rivendicato vittorie politiche ma ha confermato di essere a disposizione per la trattativa e quindi il rientro nella maggioranza. Idealmente i dem vorrebbero una maggioranza ‘ampia’, ovvero che oltre ai renziani raccatti anche qualche “responsabile”, in modo da togliere centralità al fu rottamatore, ma in ogni caso si dovranno fare i conti con lui.

