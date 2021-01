Nicola Zingaretti esce dalle consultazioni rifiutando le domande: "Musi lunghi", tensione ai massimi livelli

28 gennaio 2021 a

Nicola Zingaretti ripropone un governo a guida Giuseppe Conte. "Bisogna aiutare l'Italia a uscire da questo momento buio". Il segretario del Pd è di poche parole. Dopo le consultazioni, oltre a elencare i fondi europei necessari, Zingaretti non si spinge oltre. Anzi, esce dalla sala del Quirinale rifiutando domande. Anche quella dell'inviata di Enrico Mentana. Il motivo? È proprio il direttore del Tg La7 a spiegarlo: "Il Pd lo ha scoperto da Sergio Mattarella, noi da fonti certe: Italia Viva ha detto no per ora a un altro governo guidato da Conte". Una notizia che ha sicuramente terremotato l'esecutivo giallorosso e innervosito Zingaretti. "Musi lunghi", li chiama Mentana quelli della delegazione dem.

Il Partito democratico e Italia Viva sono infatti su due binari differenti. Da una parte i piddini disposti a un Conte ter, dall'altra i renziani che vogliono vedere prima il programma. "Niente veto a Conte", precisa comunque Mentana dopo aver fatto delle verifiche ulteriori.

