Matteo Renzi, lo sfottò nella telefonata con Giuseppe Conte: "Ma allora sei diventato vegano?"

Il Giuseppe Conte disperato, e con il passare delle ore sempre più lontano da un ipotetico "ter" a Palazzo Chigi, come è noto, ieri - giovedì 28 gennaio - ha alzato la cornetta del telefono per contattare niente meno che Matteo Renzi, il suo nemico giurato, quel leader di Italia Viva che di fatto è stato artefice della crisi e, dunque, probabile artefice del tramonto definitivo del presunto avvocato del popolo dalla scena politica italiana. Già, un premier disperato: ridotto a chiamare il suo rivale per pietire voti, per pietire una fiducia che gli permetta di restare ben saldo in sella. L'operazione di Conte, però, non ha dato risultati: chiusura di Italia Viva, almeno per ora. Certo, qualche margine resta ma - per Conte - il prezzo da pagare sarebbe altissimo.

E a snocciolare parte del contenuto della telefonata è Augusto Minzolini, che nel suo retroscena su Il Giornale riporta alcuni virgolettati (e altre parole proprio del leader di Italia Viva). Si parte dal maldestro tentativo di Conte di rompere il ghiaccio: "Vedi... io non sono capace di reclutare responsabili", ha confessato in premessa. E si era visto. Renzi, da par suo, sarebbe stato franco nei confronti del presidente del Consiglio: "Io non ho nulla di personale nei tuoi confronti, solo che ci dividono enormi questioni politiche. Addirittura anche il modo con cui ci rapportiamo alla politica". Insomma, cordialità e "mazzate": Renzi ha parlato chiarissimo.

Ma c'è di più. Sempre stando a quanto rivelato da Minzolini, Renzi non avrebbe perso l'occasione per riservare un brutale sfottò al premier. Infatti, a bruciapelo, con tagliente ironia, avrebbe chiesto a Conte: "Ma poi sei già diventato vegano come avevi promesso a Lello Ciampolillo per conquistarlo?". Conte ha provato a rispondere con simpatia: "No, questa sera mangio una bistecca". Insomma, il leader di Italia Viva ha picchiato duro, faccia a faccia, contro Conte, ricordandogli - incidentalmente - di aver promesso di diventare vegano a Ciampolillo pur di convincerlo a votargli la fiducia. Già, ecco a cosa siamo ridotti...

