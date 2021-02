Roberto Fico, l'esploratore e la poltronissima. "A cosa punta davvero", ben oltre Montecitorio

01 febbraio 2021 a

E' impegnato nel ruolo del "fluidificatore", ma sogna già Napoli: il presidente grillino della Camera dei Deputati Roberto Fico sta cercando di destreggiarsi - al meglio delle sue possibilità - tra i diktat dei partiti di maggioranza per capire se ci sia la concreta possibilità di formare un Conte ter. L'obiettivo è portare un risultato accettabile al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il suo compito di esploratore, come riporta il Corriere della Sera, potrebbe essere solo un trampolino di lancio verso Palazzo San Giacomo, il Municipio della città di Napoli, ora occupato da Luigi De Magistris. Stando al retroscena del quotidiano, Fico è fortemente concentrato sulla ricerca di una soluzione positiva per la crisi di governo, anche perché ha un'altra aspirazione: diventare primo cittadino di Napoli. Già ci provò nel 2011, ma non riuscì a raggiungere nemmeno il 2 per cento dei consensi.

Adesso i tempi sono cambiati. Il centrosinistra, in particolare, avrebbe già pensato a due nomi - oltre a Fico - per il dopo De Magistris: Enzo Amendola e Gaetano Manfredi. Un mese fa, a domanda diretta, il presidente della Camera dei Deputati rispose con un secco "no comment". Ma in un'intervista di Lucia Annunziata aveva anche confessato: "Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, amo tutto di Napoli". Come spiega il Corriere, ama così tanto quella città che "per farsi perdonare la laurea a Trieste, ha fatto una tesi sui neomelodici napoletani". Ovviamente dovrebbe lasciare il suo posto di presidente della Camera prima della fine del mandato, visto che a Napoli si vota ad aprile.

Intanto è stato convocato questa mattina da Fico il tavolo di lavoro con i capogruppo di Camera e Senato delle forze politiche che hanno partecipato alle consultazioni. Un incontro che servirà ad avviare "un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi". Pare, inoltre, che in questi giorni il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, gli abbia addirittura offerto Palazzo Chigi per far fuori Giuseppe Conte. Ma il grillino avrebbe rifiutato per evitare di apparire come l'accoltellatore di Conte.

