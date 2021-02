L'Aria Che Tira, Gianfranco Rotondi accusa Matteo Salvini: "Meglio Mariarosaria Rossi, lei da Conte è andata gratis"

01 febbraio 2021 a

Gianfranco Rotondi, in collegamento con L'Aria Che Tira, non ha dubbi: "Se c'è una maggioranza che Roberto Fico sta certificando, è normale che il partito più grande esprimerà il candidato premier". In sostanza, è il ragionamento che fa il deputato azzurro, "se i Cinque Stelle dicono Conte toccherà a Conte fare il governo". Stesso discorso in caso di unità nazionale. "Io a un governo di larghe intese sarei favorevole - ha ribadito nel salotto di La7 seguendo la linea politica del suo partito, Forza Italia -, ma anche lì a decidere è sempre il governo più grande".

"Ovviamente - ha precisato poi - se serve un governo di unità nazionale con il centrodestra, chi volete che indichiamo noi? Silvio Berlusconi". Rotondi vede solo l'ex premier: "È lui il fondatore del centrodestra, il leader di Forza Italia e chi lo rappresenta". Da qui la conclusione: "Quindi se bussano alla porta non troveranno né responsabili, né cani sciolti, né uomini in fuga". Immediata la replica della conduttrice Myrta Merlino: "Beh, una donna in fuga l'hanno trovata".

"Sì - ha replicato stizzito -, ma mi faccia dire solo una cosa. La Rossi è meglio di Matteo Salvini, lei è andata con Giuseppe Conte gratis, lui per il ministero dell'Interno". Peccato però che Mariarosaria Rossi, ex segretaria del Cavaliere, se ne sia andata da Forza Italia immolandosi alla causa del premier. Con lei hanno salutato Berlusconi anche Andrea Causin e Renata Polverini. Ben tre azzurri a fronte di zero esponenti dei partiti alleati. Ma c'è molto di più, perché la Rossi e Causin sono in men che non si dica entrati a far parte del gruppo degli Europeisti-Maie-Centro democratico. La formazione corsa in aiuto al presidente del Consiglio. Sempre nella speranza che possano servire per formare un terzo esecutivo a guida Conte.

