Matteo Renzi, indiscrezioni: vuole la testa di Piero Benassi, appena scelto da Conte ai servizi segreti

Per Matteo Renzi ci sono die strade: la prima è un nuovo esecutivo di Giuseppe Conte. La seconda un governo istituzionale con Mario Draghi premier. Possibilità per "entrambi al 50%", spiega Renzi a quelli di Italia Viva. Vuole delle certezze: che Conte rinunci a molti dei suoi uomini, come Piero Benassi, appena scelto come sottosegretario con delega ai Servizi, che il leader di Iv proporrà di sostuire con il dem Enrico Borghi. Insomma, una richiesta che sembra più una "scusa" per rompere con il presunto avvocato del popolo, una scusa per liberarsene. Chiede infatti la testa dell'uomo che Conte ha appena promosso ai servizi segreti.

Renzi, scrive Repubblica, fa di tutto per logorare Conte. Vuol far fuori Alfonso Bonafede. Una diversa guida che decida i fondi del Recovery. Garanzie sulle infrastrutture e riforme istituzionali che ridimensionino la legge elettorale proporzionale. E anche riconsiderare il piano vaccini, da togliere a Domenico Arcuri. Potrebbe così cedere sul Mes. Altrimenti farà nascere un governo Draghi. Lo sosterrebbero Pd, Iv, Forza Italia. Si asterrebbe Salvini, forse la Meloni. I Cinquestelle? Tutto è possibile, ma il Pd vuole evitare questo cambio e punta dritto su Conte.

In caso di fallimento di Conte il Pd non vorrebbe Draghi, ma vorrebbe personalità come l'ex presidente Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini. Ma sembrano chimere. Si tratta alla fine sulle poltrone. Ambienti del Coni,pare spingano per Maria Elena Boschi al posto di Vincenzo Spadafora allo Sport. La Boschi è una delle più attive in Italia Viva che lavora ad un accordo sul Conte-ter. Difficile però che si spacchi Italia Viva, Renzi è convinto che non accadrà. E convinto che Conte senza i renziani non abbia i numeri. Chi rischia di entrare in crisi sono i grillini: le richieste del leader di Iv fanno fuori molti espondenti del Movimento: via Bonafede, la sostituzione di Lucia Azzolina, con l'immagine così di un premier commissariato. E c'è chi dice che Renzi abbia l'obiettivo di logorare Conte e fare in modo che si elimini da solo.

