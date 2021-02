Matteo Salvini a Otto e Mezzo, "quindi non lo esclude": faccia a faccia con la Gruber, che ruolo può offrirgli Draghi

03 febbraio 2021 a

Matteo Salvini è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo e si è districato bene tra le tante domande potenzialmente scomode che la conduttrice di La7 gli ha posto. Ovviamente l’argomento principale di discussione è stato Mario Draghi, che ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella di provare a formare un governo di “alto profilo” dopo che il Conte ter è completamente naufragato. “Almeno adesso c’è un po’ di chiarezza, si apre una nuova pagina”, ha commentato Salvini che poi ha aggiunto: “La via maestra è il voto, ma quando incontreremo Draghi andremo a fare le nostre richieste. Occorre spiegare agli italiani quando vanno a votare, cosa vuole fare Draghi e per quanto tempo”.

“Però non diciamo sì o no a Draghi, sarebbe poco serio prima di incontrarlo”, ha sottolineato il segretario della Lega. “Lei sarebbe disposto a fare il ministro?”, le ha chiesto a bruciapelo la Gruber. “Ma no, ma che domanda è?”, ha replicato Salvini: “Al momento non so cosa vuole fare, per quanto tempo, con chi. Se mi dicesse taglio delle tasse, della burocrazia, riforma della giustizia…”. “Quindi non lo esclude”, ha tagliato corto la conduttrice di La7. “Dipende anche dai compagni di viaggio - ha aggiunto il segretario leghista - anche se vado oltre le sigle e voglio vedere i progetti e le cose da fare”.

