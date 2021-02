Silvio Berlusconi al Quirinale, "le porte per te si chiudono". Frase intercettata: Draghi, questo cambia tutto

04 febbraio 2021 a

Su Silvio Berlusconi e Mario Draghi c'è un non detto. Perché il Cavaliere potrebbe non votare la fiducia all'ex governatore della Bce? La stima dell'ex premier nei confronti del banchiere è nota e risaputa, da anni. Fu Draghi a firmare insieme a Trichet la lettera dell'Ue che di fatto spinse alla crisi il quarto governo Berlusconi, portando alla rottura con Giulio Tremonti e al commissariamento di fatto di Mario Monti, vero. Ma è stato lo stesso Berlusconi a volere fortemente Draghi a Francoforte. Eppure oggi Forza Italia sembra letteralmente paralizzata.

Il problema, per dirla chiaramente, è fatto di tattica e strategia. Berlusconi ha chiesto un "governo dei migliori" e Draghi ne sarebbe garanzia, sotto molti punti di vista. Ma ci sono due incognite: la prima, Forza Italia rischierebbe di ritrovarsi al governo con il Pd e parte del Movimento 5 Stelle, lasciando scoperto il fianco all'opposizione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni (tanto più se nella lista dei ministri ci fossero come sussurra qualcuno Roberto Speranza, Dario Franceschini, Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese. "Toglietevelo dalla testa", ha tuonato Maurizio Gasparri ai microfoni di Rainews. Conseguenza di questa scelta, l'esplosione della coalizione di centrodestra, visto che Lega e Fratelli d'Italia avrebbero più da guadagnare sia stando all'opposizione sia tornando alle urne. E proprio per questo, scrive Repubblica, "i falchi salviniani" dentro Forza Italia stanno insistendo con Berlusconi per mantenere un profilo molto basso.

E al di là degli affari di famiglia (Mediaset chiede da sempre stabilità), il Cav ha sempre un occhio al Quirinale. Per questo Salvini avrebbe fatto leva proprio su questo argomento per dissuadere l'alleato da ogni possibile tentazione di sostegno: "Se decolla il governo Draghi - scrive Repubblica riportando il senso delle parole di Salvini a Berlusconi -, è chiaro che poi andrà anche al Quirinale, quella porta per te si chiude".

