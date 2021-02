Franco Bechis, "l'unica cosa da fare". Draghi, Salvini e Meloni, la risposta al rebus

04 febbraio 2021 a

Franco Bechis, sulle colonne del Tempo, analizza l'attuale situazione politica e commenta l'incarico dato a Mario Draghi, da parte di Sergio Mattarella, per formare un nuovo governo. Il direttore del Tempo, in particolare, si sofferma sull'atteggiamento che il centrodestra dovrebbe avere nei confronti della proposta politica di Mario Draghi. Forza Italia pare abbia deciso di dire si all'ex governatore della Bce, il vulnus rimane l'atteggiamento degli altri due leader dell'opposizione: la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

I due partiti, pur concordi, sull'andare al voto anticipato hanno delle sfumature su come votare un eventuale governo Draghi: con la linea leghista di Salvini più dialogante, mentre la Meloni più convinta di non voler aver a che fare con un governo istituzionale. Se fallisce super Mario si correrà diritti alle urne e Sergio Mattarella darà l'incarico ad altra persona di fiducia per un governo che giuri solo per portare tutti alle elezioni", ricorda Bechis.

Bechis, come detto, appoggia la linea del Carroccio: "Secondo me l'atteggiamento giusto da tenere è quello che ha mostrato Salvini. Il minimo dovuto ora è starlo a sentire senza pregiudizi. Valutare le idee che ha per questa missione, sentire il suo cronoprogramma di urgenze ed eventualmente farsi un'idea degli uomini e delle donne con cui pensa di realizzare quei piani. A quel punto si può giudicare se vale la pena dire si o dire no. Farlo prima di tutto questo semplicemente non è giusto", così scrive il direttore del Tempo. C'è da capire se passerà questa linea come la prenderà Giorgia Meloni? La linea possibilista di Salvini sarà quella dell'intero centrodestra? A questa seconda domanda si può già quasi rispondere no. Perché Forza Italia con Berlusconi sembra tentato dall'entrare o comunque appoggiare un governo Draghi. A questo punto la chiave di svolta per il futuro del centrodestra saranno le decisioni di Salvini e Meloni.

