Silvio Berlusconi, "pronti a uscire": Salvini "moderato" terremota Forza Italia, cambio di casacca nel centrodestra

Un gruppetto di 3-4 parlamentari di Forza Italia sarebbe pronto a uscire dal partito per entrare in quello di Giovanni Toti. L’indiscrezione arriva dal Messaggero, secondo cui tra i berlusconiani c’è grande fermento in queste ore: la decisione del Cav di schierare subito il partito a favore del governo presieduto da Mario Draghi ha bloccato sul nascere una vera e propria scissione, ma molti deputati non si sentono comunque a loro agio e temono anche “l’invasione” al centro di Matteo Salvini, che sta riposizionando la Lega a tempo record per giocare la partita all’interno del nuovo esecutivo.

“Dopo anni in cui sollecitiamo la Lega a diventare moderata ed europeista questa svolta ci fa piacere - ha dichiarato Osvaldo Napoli al Messaggero - nello stesso tempo è ovvio che probabilmente comincerà una concorrenza di un’area moderata che deve ancora nascere”. Proprio quell’area che Silvio Berlusconi ha più volte dichiarato di voler occupare per riportare Forza Italia a livelli importanti, oltre il 10 per cento dal punto di vista dei freddi numeri.

Per questo motivo secondo il Messaggero si sarebbe alzato il pressing nei confronti di Mara Carfagna affinché riprenda il progetto di un nuovo polo moderato, congelato per non “tradire” il Cav, che però potrebbe ormai aver fatto il suo tempo una volta per tutte. Guarda caso di quel progetto l’azzurra ne stava parlando proprio con Giovanni Toti, che intanto sarebbe pronto ad accogliere un piccolo gruppetto di fuoriusciti da Forza Italia. Per la Carfagna non è però il momento giusto per rispolverare il piano: adesso, avrebbe spiegato ai suoi fedelissimi, le priorità sarebbero altre, visto che si sta insediando un nuovo esecutivo fortemente auspicato dagli azzurri.

