Silvio Berlusconi, i paletti a Mario Draghi: "Sì a un governo di unità nazionale, non politico. Obiettivo, superare la crisi"

Silvio Berlusconi frena. Dopo le consultazioni con Mario Draghi, il leader di Forza Italia precisa. "Quello du Draghi è un governo di unità nazionale". In sostanza il Cavaliere ha ribadito "al presidente incaricato il nostro sostegno, il sostegno di Forza Italia con la sollecitazione di adottare scelte di alto profilo tenendo conto delle indicazioni dei partiti ma decidendo in piena autonomia". Però - e qui arriva la precisazione - "quello che nasce è un governo che si fonda sull'unità del paese e delle forze politiche senza preclusione alcuna. Questo non significa la nascita di una maggioranza politica tra partiti alternativi per natura, storia e valori. È invece la risposta a una grave emergenza e durerà per il tempo necessario a superare questa drammatica crisi sanitaria, sociale e economica".

Non oltre dunque. Quello dell'ex presidente della Banca centrale europea - almeno stando alle parole di Berlusconi - potrebbe anche non arrivare a fine legislatura. L'obiettivo di Forza Italia è e rimane quello di traghettare il Paese fuori dall'emergenza coronavirus. "Una risposta credibile di fronte all'Europa e al mondo - precisa -, una risposta anche unitaria che avevamo chiesto per primi e che trova piena corrispondenza nell'invito rivolto dal Capo dello stato a tutte le forze politiche ad assumersi la loro responsabilità".

Da qui la rassicurazione: "Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo, La gravità dell'ora impone a tutti di mettere da parte calcoli, tattiche e interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del paese. Se questo avverrà - conclude - sono certo che l'Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti". Le parole, rilasciate in una dichiarazione, fanno rivedere la posizione di Forza Italia. Niente sostegno senza limiti di tempo a Draghi, l'uomo che Berlusconi ha fortemente voluto alla Bce e a capo di un governo di scopo.

