Giorgia Meloni, deciso il candidato sindaco del centrodestra per Roma: "È un suo uomo", cosa chiede in cambio la Lega

Il centrodestra avrebbe trovato un nome su cui convergere per la corsa al Campidoglio. Si tratta di Andrea Abodi, presidente dell’Istituto del credito sportivo, che starebbe però valutando se accettare la candidatura: l’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, secondo cui dopo mesi di totonomi il cerchio si è stretto attorno al nome dell’ex presidente della Lega nazionale professionisti di Serie B. A fare il suo nome sarebbe stato Fratelli d’Italia, che in cambio avrebbe dato il suo assenso alla candidatura del deputato leghista Claudio Durigon a presidente della Regione Lazio.

Insomma, si può parlare di una sorta di scambio all’interno della coalizione, che dimostra subito di sapersi mettere attorno a un tavolo e di trovare un accordo nonostante le posizioni profondamente diverse sul governo di Mario Draghi, che sta per nascere con il supporto di Matteo Salvini ma senza quello di Giorgia Meloni, intenzionata a rimanere all’opposizione. Secondo il Corsera la Lega avrebbe riconosciuto a Fdi il diritto di prelazione sulla Capitale, preferendo puntare alla corsa ai vertici della Regione.

Più defilato, invece, il partito di Silvio Berlusconi che, essendo in forte calo di consensi, non ha grande voce in capitolo per quanto concerne la scelta di un candidato a sindaco di Roma. Pare che Abodi si sia preso una settimana per sciogliere le riserve, che sono legate soprattutto alla sfera personale più che politica: da presidente dell’Istituto per il credito sportivo è impegnato in progetti di lunga durata, ma soprattutto il 61enne romano teme possibili ripercussioni sulla moglie, Maria Grazia Russo, che è a capo della direzione Amministrazione finanza e controllo di Atac, la municipalizzata del Comune di Roma.

