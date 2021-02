Luigi Di Maio, la sceneggiata al balcone rivisitata da Osho: grillino polverizzato così

12 febbraio 2021 a

E alla fine il M5s si è inghiottito anche Mario Draghi. Il voto-farsa su Rousseau ha stabilito il "sì" all'esecutivo con il banchiere con il 60% di consensi. Dunque, l'addio di Alessandro Di Battista al partito. Grillini spaccati. Polvere di stelle. La parabola di un partito disperato e che, disperatamente, fa i conti con una profondissima crisi di consenso. Un M5s che resta aggrappato alla poltrona fino a quando può, consapevole che la loro storia politica potrebbe essere già (fortunatamente) arrivata ai titoli di coda.

E nella vignetta proposta da Osho sulla prima pagina de Il Tempo di oggi, venerdì 12 febbraio, ci sono un po' tutte queste considerazioni sul M5s. L'immagine usata per fare satira è quella, grottesca, di Luigi Di Maio e pentastellati che esultano dal balcone: era settembre del 2018 e i grillini si producevano in questa baracconata per festeggiare l'accordo sul Def, con l'obiettivo deficit-Pil che fu fissato al 2,4 per cento. Insomma, rendiamoci conto. Ma si diceva: l'immagine usata da Osho è quella, insomma. E la didascalia recita: "Governeremo con Berlusconi".

Insomma, un colpo da ko tecnico contro il M5s, quello piazzato da Osho. La grottesca esultanza di Di Maio al balcone usata per smascherare l'ipocrisia grillina, con un M5s pronto a governare, ora, anche con Silvio Berlusconi, dopo averlo insultato per anni, dopo averlo dipinto come il male assoluto. Ma, si diceva, la "poltrona sta finendo". E così, vale tutto. Anche Berlusconi. Anche il re dei banchieri Mario Draghi.

