Silvio Berlusconi, il retroscena: "Furibondo per i ministri di Forza Italia", esclusi i nomi su cui puntava

13 febbraio 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi si è detto soddisfatto della squadra di governo presentata da Mario Draghi. Questa vede in quota Forza Italia ben tre nomi: Renato Brunetta al ministero della Pubblica amministrazione, Maria Stella Gelmini agli Affari generali delle autonomie e Mara Carfagna al ministero del Sud. "Forza Italia farà la sua parte - ha subito precisato -. Accolgo con soddisfazione la nomina a Ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna, sicuro che si impegneranno con l'abituale dedizione portando un contributo di competenza e di esperienza all'azione dell'intera compagine governativa". Questo però in apparenza, perché dal suo entourage traspare non poca delusione.

"Ti invio una cartellina". Berlusconi ci prova, Draghi risponde picche: "Deciso io". Il retroscena che svela molte cose

Il Cavaliere - spiega La Stampa - aveva infatti consigliato a Draghi ben altri nomi mai presi in considerazione, eccetto quello della Gelmini. Il motivo? I tre nuovi ministri sono i più ostili a Matteo Salvini e al suo sovranismo. Non è un caso che la Carfagna sia stata a un passo dal seguire Giovanni Toti e dire per sempre addio a Forza Italia. Così come non lo è l'endorsement di Brunetta a Luigi Di Maio o la linea super-centrista della Gelmini. Insomma, Draghi ha scelto bene chi portare con sè in base ai propri interessi.

"Un mistero assoluto". Dopo il "suicidio" nel nome di Conte, le voci su Mariarosaria Rossi: per lei finisce malissimo

Ma ciò che più innervosisce il leader di Forza Italia è un'altra caratteristica che accomuna i suoi: Gianni Letta. È stato lui a trattare con Draghi, scavalcando il volere di Berlusconi e chiudendo in un cassetto la possibilità di concedere un dicastero ad Antonio Tajani. "È molto sorpreso, è arrabbiato come una pantera", dice chi gli sta attorno. Per non parlare poi del dissenso sulle poltrone affidate agli azzurri: tutti ministeri senza portafoglio. Un vero e proprio smacco a chi fin da subito si è speso a favore dell'ex presidente della Banca centrale. È sempre merito di Berlusconi se l'ex banchiere è arrivato a Francoforte.

Colpaccio per Salvini e Berlusconi: non solo Carfagna e Giorgetti, Draghi punta sul centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.