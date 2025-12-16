Schlein attacca Meloni: "Frigo vuoto". E le ride dietro mezza Italia

Già all'assemblea del Pd, la leader si era rivolta a Giorgia Meloni. A lei aveva chiesto "da quanto tempo è che non esce a fare la spesa. Provi a fare i conti, esca da Palazzo Chigi, faccia un giro in qualsiasi alimentare di quartiere. Il frigo degli italiani è vuoto, è sempre più vuoto". E sempre in riferimento alle parole del premier, Schlein ha detto la sua anche sull'imam tornato libero. "Se Giorgia Meloni vuole fare qualcosa per la sicurezza riporti in Italia il miliardo di euro di soldi degli italiani che hanno buttato in Albania dove sono operative forze dell'ordine a badare a delle prigioni vuote perché quel centri sono illegali e inumani. È quello che prevede un emendamento condiviso da tutte le forze di opposizione, dice una cosa chiara: quell'emendamento dice riportate dall'Albania i soldi buttati per quei centri e usateli per assumere più forze dell'ordine perché sono sotto organico in tutto il Paese, invece che fare propaganda retorica o cabaret".