Schlein attacca Meloni: "Frigo vuoto". E le ride dietro mezza Italia

"Dovevamo fare come Sanchez". Elly Schlein, dimenticando le tante grane del primo ministro spagnolo, pensa di dare lezioni di economia al governo. Nel mirino la manovra. I decreti del ministero della Difesa da 3,5 miliardi per comprare armi, anticipati da Repubblica, "non li abbiamo ancora visti, li guarderemo con attenzione. Mi viene da dire che se si tratta di 3,5 mld è la stessa cifra che stanno cercando di recuperare per la manovra.
A dimostrazione del fatto che è una manovra di austerità che taglia sui servizi pubblici essenziali" mentre "sale unicamente la spesa militare perché hanno accettato la richiesta irrealistica e sbagliata di portare la spesa militare al 5% del Pil che rischia di compromettere lo stato sociale. Dovevano fare come Sanchez. Mi conferma la preoccupazione che denunciamo da tempo, tagliano i servizi e sale la spesa militare".
Elly Schlein, Senaldi la inchioda: "Non può di riempire il frigorifero di nessuno"A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parl...
Già all'assemblea del Pd, la leader si era rivolta a Giorgia Meloni. A lei aveva chiesto "da quanto tempo è che non esce a fare la spesa. Provi a fare i conti, esca da Palazzo Chigi, faccia un giro in qualsiasi alimentare di quartiere. Il frigo degli italiani è vuoto, è sempre più vuoto". E sempre in riferimento alle parole del premier, Schlein ha detto la sua anche sull'imam tornato libero. "Se Giorgia Meloni vuole fare qualcosa per la sicurezza riporti in Italia il miliardo di euro di soldi degli italiani che hanno buttato in Albania dove sono operative forze dell'ordine a badare a delle prigioni vuote perché quel centri sono illegali e inumani. È quello che prevede un emendamento condiviso da tutte le forze di opposizione, dice una cosa chiara: quell'emendamento dice riportate dall'Albania i soldi buttati per quei centri e usateli per assumere più forze dell'ordine perché sono sotto organico in tutto il Paese, invece che fare propaganda retorica o cabaret".