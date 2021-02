Otto e Mezzo, Rocco Casalino si tradisce: "Oddio, l'ho detta male". Il lapsus con cui rivela il suo futuro in televisione

16 febbraio 2021 a

E adesso, Rocco Casalino che cosa farà? Si parla ovviamente anche di questo a Otto e Mezzo, nello studio di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 lunedì 15 febbraio, quella in cui l'ospite d'onore era l'ormai ex portavoce del premier, Giuseppe Conte, fresco di stampa del suo libro dal titolo, appunto, Il Portavoce. Dalla Gruber è Rocco-show. Casalino si spende in elogi sperticati per Conte, assicura che Conte "c'è e ci sarà", quasi una minaccia, invece nicchia e si imbarazza quando tirano in ballo il Grande Fratello, sua croce e delizia. Croce perché Rocco non tollera che se ne parli, delizia perché senza quello chissà cosa avrebbe fatto, per certo non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi.

Dunque, il futuro di Rocco. "Si candiderà?", chiede Lilli la rossa a bruciapelo. "Per adesso non so ancora cosa farò. È successo tutto molto rapidamente", risponde riferendosi ovviamente alla detronizzazione del presunto avvocato del popolo. Ma la Gruber insiste: "Le piacerebbe candidarsi?". "Sono dieci anni che ho avuto ruoli importanti nel Movimento e poi sono diventato portavoce del presidente Sono sempre stato qualcosa di...". Ma Lilli lo interrompe, vuole a tutti i costi strappargli una risposta affermativa: "Dunque le piacerebbe... sì". Anche Casalino non molla: "Non lo so, mi stanno arrivando un sacco di proposte altrettanto belle". Cosa, di grazia? "Sempre nell'ambito della politica, però anche nell'ambito della televisione. No, no, oddio... l'ho detta male. Sempre nell'ambito del giornalismo", si corregge.

Insomma, Casalino sembra quasi "paventare" il fatto che gli abbiano offerto una conduzione, o qualcosa di simile (ospite fisso?). Già, perché parla di televisione (salvo poi correggersi immediatamente, "l'ho detta male", ovvero voleva dirci che non ce lo troveremo all'Isola dei famosi così come ce lo trovammo anni fa al GfVip). Dunque, parla di televisione e di "giornalismo": basta fare due più due per capire che cosa ci abbia svelato Casalino. Insomma, il Rocco-show potrebbe continuare sul piccolo schermo. Per inciso, anche dopo questa risposta, in una sorta di coazione monomaniaca a strappargli un "sì" su un futuro politico da candidato, ecco che la Gruber chiede per la quinta volta: "Però le piacerebbe fare politica attiva?". "La faccio da otto anni". "Sì, ma da politico" (e siamo a sei volte). A quel punto, un Casalino estenuato, risponde: "Può essere una strada". Gruber soddisfatta, cala il sipario.

