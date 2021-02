Lega, indiscrezioni: Ylenjia Lucaselli lascia Fratelli d'Italia per passare con Matteo Salvini alla Camera?

22 febbraio 2021 a

a

a

Continuo via vai tra le forze politiche alleate. Dopo il passaggio di Vincenzo Sofo, europarlamentare leghista doc che ha lasciato il Carroccio per approdare nei Conservatori e riformisti europei (l'eurogruppo a cui appartengono i Fratelli d'Italia). Ecco che potrebbe essere il turno di Ylenja Lucaselli. Il Corriere della Sera parla di un imminente addio della deputata a Fratelli d'Italia, questa volta a favore del partito di Matteo Salvini. A sua volta però Giorgia Meloni si prende la sua "vendetta". Il leghista Gianluca Vinci, prima non ha votato la fiducia a Mario Draghi, poi ha annunciato di passare in FdI.

Video su questo argomento "Io non ne andrei fiera". Meloni a valanga: l'anomalia democratica italiana, cosa si nasconde dietro il suo governo

Ma il tam tam generato dalla nascita del nuovo esecutivo è parecchio. Pochi giorni fa il capogruppo leghista in Basilicata, Tommaso Coviello, ha lasciato i salviniani per confluire, anche lui, sulle sponde di FdI. Stesso tragitto per Nicola Mattoni, l'ex segretario della Lega aretina. Non va meglio a Forza Italia. Sempre in Toscana il capogruppo a Palazzo Vecchio e coordinatore cittadino Jacopo Cellai, Riccardo Pretolani, Sabrina Orlandi e l'ex sindaco di Rio nell'Elba Claudio De Santi hanno salutato Silvio Berlusconi per l'alleata, appunto.

"Salvini fa il pieno". Indiscrezioni sui sottosegretari di governo: la Lega-pigliatutto ecco chi piazza e dove

Salvini, dal canto suo, ha esultato per l'arrivo di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti: "È entrata nella Lega, che cresce da Nord a Sud. Buon lavoro". Ma sono tante - a dire del suo leader - le "new entry" e non solo appartenenti al Movimento 5 Stelle. La Lucaselli, per ora, preferisce il massimo riserbo. Ma chi le ha parlato racconta di un certo travaglio: "Ho enorme rispetto per Giorgia e la sua coerenza ma credo che in una fase come questa sia necessario sporcarsi le mani". E ancora, quanto avrebbe riferito agli amici: "Il Recovery plan è uno solo, se si vuole incidere non ci saranno altre occasioni. La Lega non ha fatto alleanze con Pd e M5S, andare al governo richiede altrettanto coraggio che rimanere all'opposizione. Gli elettori, una volta chiarito che le elezioni non erano in discussione, capiranno".

"Pd e M5s in drastica discesa". Il sondaggio che fa terra bruciata: con Draghi al governo gode solo il centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.