Alessandra Ghisleri, il sondaggio che preoccupa Mario Draghi: sarà il M5s a far cadere questo governo?

24 febbraio 2021 a

a

a

Fiducia in Mario Draghi, non nei suoi ministri Il sondaggio di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per la Stampa non mente. Alla domanda "Le piace la squadra dei ministri del governo Draghi", risponde "sì" il 32,2%, Solo tre italiani su 10, dunque, a fronte dei "no" al 44,1% , e dei "non sa/non risponde" al 24,7%. Risposta, quest'ultima, abbastanza significativa perché 11 ministri sono quelli confermati rispetto al governo Conte 2, mentre gli altri sono tutti esponenti "tecnici" di scarso appeal presso l'elettore medio. Dunque, anche il fatto che ci sia una sorta di incertezza sui volti noti è da leggere come riflesso della ventata di ottimismo portata dal cambio della guardia a Palazzo Chigi. Quando la luna di miele finirà, però, potrebbero arrivare sorprese peggiori.

"Perché scusi?". La Gruber gela Bonafede: domanda su Salvini, grillino in tilt | Video

Molto interessante, spulciando il dossier della Ghisleri, è osservare il dato relativo ai singoli partiti. Quello più entusiasta della squadra di Draghi è Forza Italia, con il 56,9%, davanti al Pd con il 56,1% e Italia Viva con il 50% secco. Seguono la Lega con il 32,1%, il Movimento 5 Stelle con il 26,5% e Fratelli d'Italia, unico a non appoggiare il governo di unità nazionale, con il 10,8%. Ma che gli elettori grillini, con i 5 Stelle primo partito per numero di deputati e senatori, siano anche i più scettici nell'orbita della maggioranza, è un pessimo segnale di stabilità. Cosa potrebbe succedere, infatti, se facessero pressione sui dirigenti del Movimento per far cadere il governo?

La lista dei sottosegretari di Draghi: conferme pesanti, una grossa novità. Retroscena: veto Pd-M5s sul forzista

Peraltro, dai simpatizzanti d'area M5s non arriva neanche il beneficio del dubbio, perché a rispondere "no" alla domanda sul gradimento dei ministri di Draghi è il 52%, meloniani a parte (72,5%) il contingente più alto di tutta la maggioranza. Insomma, per Draghi piove sul bagnato e tra non molto potrebbe non bastare più l'ombrello del presidente Mattarella a ripararlo.

"Per Conte è l'unica soluzione". Ghisleri, la dritta all'ex premier: una condanna a morte per il Pd?





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.