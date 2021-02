Nicola Zingaretti, la durissima replica a Matteo Salvini: "Mette a rischio le vite degli italiani"

25 febbraio 2021 a

Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti sulle misure restrittive contenute nell'ultimo dpcm del governo Draghi che varranno fino al prossimo 6 aprile. “Prima sono state le mascherine, che erano inutili, ora, cavalcando la stanchezza di tutti, si attaccano le regole per la Pasqua”, sbotta in un post pubblicato sul suo profilo Facebook il segretario del Pd, che replica alle dichiarazioni del leader della Lega. “Quello che è irrispettoso per gli italiani e gli imprenditori è mettere a rischio le loro vite e prolungare all’infinito la pandemia e quindi la possibilità di avere la ripresa economica", aggiunge Zingaretti. Che conclude: "Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dal Governo e rispettarla. Così si sta in una maggioranza e si danno certezze alle persone. I problemi si risolvono, non si cavalcano”.

Una "lezioncina" su come si sta dentro una maggioranza a Salvini il quale non può che esprimere dissenso per queste misure "terroristiche". "Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura", aveva detto poco prima il leader della Lega. Che ha fatto una proposta diversa: "Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani", aveva rimarcato il leader della Lega, intercettato dai cronisti fuori dal Senato.

E ancora, Salvini aveva aggiunto: "La parola al buon senso. I sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, imprenditoriali che non comportano alcun rischio", ha concluso Salvini. Nessun riferimento diretto, ma è chiaro come nel mirino ci sia anche Speranza, che solo poche ore fa ha insistito sul fatto che "non ci sono le condizioni per le riaperture". Ora la risposta piccata di Zingaretti.

