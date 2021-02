Alessandro Di Battista, un corso on line per spiegare come che arrabbiarsi in tv fa bene politicamente

26 febbraio 2021 a

Alessandro Di Battista docente di comunicazione politica, in un corso a pagamento (540 euro) organizzato da Marco Venturini, già consulente della comunicazione per Nicola Morra e altri grillini. Non è la prima volta per Di Battista che ha già indossato i panni di professore, in un corso di giornalismo. In quella occasione svelò i trucchi imparati durante la sua stagione di esponente di punta del Movimento Cinquestelle.

Il neo professore agli iscritti al corso spiega infatti come comportarsi nella comunicazione politica: "Arrabbiarsi nella comunicazione funziona, innervosirsi mai. Bisogna trasformare lo stress in energia, quando andavo da Floris funzionava così", uno dei consigli dato ai partecipanti del suo corso. Una lezione che sembra partire da lontano e che vede come uno degli ispiratori il "principe" della comunicazione politica dei grillini. L'uomo che ha deciso la svolta televisiva del Movimento e che poi è stato a fianco di Giuseppe Conte nei due governi dell'avvocato di cui è stato portavoce: Rocco Casalino.

"In base agli ascolti, se tu facevi 10 milioni di telespettatori te l’avrei mandato tutte le settimane". Questa la risposta di Casalino a Corrado Formigli nell'ultima puntata di Piazzapulita che ha ospitato proprio l'ex portavoce di Conte. Casalino chiariva al conduttore il metodo di scelta dei programmi in cui i grillini dovevano essere ospitati. "Sceglievo anche in base a quanto quel programma poteva essere utile per un politico. Conta molto anche il giorno, per esempio il lunedì è meglio del giovedì, c’è molto più da comunicare all’inizio della settimana. In base a una serie di parametri, se vuoi te li elenco. Poi penso che sia molto utile andare proprio nei programmi più difficili e magari nei programmi dove si è molto criticati, perché quel tipo di pubblico è abituato a sentir parlare male del politico ed è bene difendersi lì, non ha senso andare in un programma dove già hai i tuoi consensi", ha rivelato Casalino.

