Nicola Acunzo, deputato ex grillino e attore di fiction: ecco dove lo avete già visto in tv

Non solo deputato, ma anche attore di fiction: Nicola Acunzo, 44 anni, nato a Varese e cresciuto a Battipaglia, ha una doppia professione, una a Montecitorio, l’altra dietro a una telecamera. Venne eletto nel 2018 con il Movimento 5 Stelle. Poi, però, venne espulso dalla base per il mancato versamento dei rimborsi. L’ultima volta è apparso in tv nella serie di Rai 1 Il commissario Ricciardi, nei panni di Ponte, l'usciere di Angelo Garzo, il capo del commissario.

“Acunzo, invece di starsene lì a studiare un modo per farci uscire tutti dalla povertà, come aveva promesso il suo ex capo Luigi Di Maio, era su un set a recitare la parte di un poliziotto nella Napoli fascista degli anni Trenta”, scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Ma non è finita qui: Acunzo è anche membro della commissione di Vigilanza Rai. Esercita, quindi, un ruolo importante, visto che nella commissione si nominano alcuni consiglieri d’amministrazione dell’azienda e si decide che indirizzo dare alla programmazione e alla pubblicità.

“Per caso qualcuno intravede la possibilità di un volgarissimo conflitto d'interessi?”, si chiede Roncone sul Corriere. Parlando con la testata, però, Acunzo ha spiegato: “Io ho lavorato per una società di produzione che poi, soltanto successivamente, ha venduto il prodotto alla Rai”. Una strana coincidenza, insomma.

