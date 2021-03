Nuovo Dpcm, scuole chiuse in zona rossa e in aree ad alto contagio. Tutte le regole valide fino a Pasquetta

02 marzo 2021 a





A presentare le nuove misure anti-Covid, in vigore dal sei marzo e fino al sei aprile. il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini e quello della Salute, Roberto Speranza. Presenti anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. La novità più eclatante è che in zona rossa chiuderanno tutte le scuole: Dad al 100%. E lo stesso vale per aree ad alto contagio, ovvero con una incidenza dei casi di almeno 250 positivi al Coronavirus per 100mila abitanti.

Roberto Speranza si è detto preoccupato soprattutto per le varianti del Covid, come l'inglese, la brasiliana e quella sudafricana. "La variante inglese colpisce i più giovani per questo in area rossa le scuole di ordine e grado si applicherà la didattica a distanza al 100%. Lo stesso varrà per quelle aree con almeno 250 casi per 100 mila abitanti", ha ribadito. "Le misure sono il frutto del confronto e della condivisione con gli enti locali", ha invece chiarito la Gelmini parlando di netta discontinuità con quanto fatto dal precedente governo. Gelmini, sul tema discontinuità, ha voluto ricordare la nuova nomina del commissario all'emergenza Covid Paolo Francesco Figliuolo che ha preso il posto di Domenico Arcuri. "All'interno del decreto Sostegno, saranno stanziati oltre 200 milioni di euro per finanziare nuovi congedi parentali» necessari per far fronte alla chiusura delle scuole", ha infine rivelato.

La parola è passata poi ai tecnici: "La variante inglese ha una incidenza del 54% sui casi totali. Il dato è riferito al 18 febbraio quindi è presumibile che oggi sia anche più alta. La brasiliana rappresenta il 4,3% dei contagi ed è molto presente in Lazio e Toscana", ha spiegato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Per entrare poi nel dettaglio delle restrizioni, una delle nooità annunciate è che dal 27 marzo 2021 in zona gialla gli spettacoli saranno aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

