Immigrazione, Fratelli d'Italia: "Blocco navale, solo noi abbiamo votato contro l'emendamento di Laura Boldrini

Fratelli d'Italia sola all'opposizione. L'ultimo scontro arriva sul tema immigrazione dove Mario Draghi ripercorre le tracce di Giuseppe Conte. "La continuità del governo Draghi col precedente esecutivo non è solo nel nome dei ministri e nell'utilizzo dei Dpcm ma anche nell'approccio al tema dell'immigrazione clandestina". La denuncia di Carolina Varchi, deputato di FdI, giunge dopo il voto in commissione Esteri della Camera l'emendamento di Laura Boldrini. A fronte degli oltre 5 mila arrivi nei primi tre mesi di quest'anno, la maggioranza ha infatti reso il blocco navale un crimine internazionale. "Spiace - prosegue - che l'unico voto contrario sia stato quello di Fratelli d'Italia che continuerà anche in Aula a dare battaglia per difendere i confini della Nazione e gli italiani: a cominciare da quegli agenti delle Forze dell'ordine che a Lampedusa sono stati contagiati da immigrati positivi al Covid".

Pensiero condiviso anche dalla collega Augusta Montaruli: "Per trovare dati simili bisogna tornare all'epoca del governo Gentiloni, con l'unica differenza che allora non c'era nemmeno l'emergenza pandemica". Un'aggravante pericolosa per gli italiani e per le Forze dell'ordine costrette, con poche risorse e pochi mezzi, a gestire una situazione sempre più complicata. Da aggiungersi poi l'inchiesta che vede nel mirino dei pm la Mare Jonio, nave operante per l'ong Mediterranea Saving Humans.

Secondo l'accusa la Mare Jonio avrebbe ricevuto un'ingente somma di denaro per trasbordare migranti dalla motonave Maersk Etienne. Un fatto "vergognoso e inaccettabile", lo definisce anche il capogruppo del partito di Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, pronto ad alzare nuove barricate. La stessa leader a L'Aria Che Tira si era detta pronta a cambiare il Paese, a due condizioni però. La prima: senza Partito democratico e Movimento 5 Stelle. La seconda: con un mandato concesso dagli italiani. Tradotto: solo ed esclusivamente dopo le elezioni.

